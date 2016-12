Zespół Śląsk wystąpi w Centrum Kongresowym UP

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych. Formację założyli w 1953 roku Stanisław Hadyna i Elwira Kamińska. Każdy ich koncert to wielkie wydarzenie, bez względu na miejsce, czy to w Polsce, czy w najdalszym zakątku świata.

- Artyści zaprezentują program oparty w większej części na polskiej muzyce, pieśniach oraz tańcach ludowych, oraz utworów z repertuaru europejskiego. Przepiękne stroje w jakich występują artyści Zespołu Śląsk swoją przebogatą kolorystyką i formą perfekcyjnie oddają nastrój wykonywanych utworów - zachęcają organizatorzy.

W programie m.in. takie utwory, jak: "Krakowiak", "Hej te nasze góry", "Karolinka", "Ondraszek".

Bilety kosztują od 100 do 120 zł. Do nabycia m.in. na platformie kupbilecik.pl.