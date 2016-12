Jaki kupić prezent pod choinkę? Książka najlepszym prezentem

Co jest najlepszym prezentem, który można znaleźć pod choinką? Dobra książka! Przejrzeliśmy wszystkie nowości i wybraliśmy najciekawsze. To doskonała podpowiedź, co w grudniu podłożyć swoim bliskim pod poduszkę, pod choinkę, czy do wiszącej na kominku skarpety. Oto nasze podpowiedzi.

Dla Niej

• Ewa Cielesz: Córka cieni

Wspaniałe czytadło na brzydkie dni. Magdalena, panna z przedwojennego domu zakochuje się w ubogim kelnerze. Kiedy rodzina sprzeciwia się związkowi kobiet ucieka w Bieszczady, gdzie po cichym ślubie zamieszkuje z mężem w samym sercu leśnej głuszy. Nie może jednak liczyć na szczęśliwe i spokojne życie, bo właśnie rozpoczyna się wojna. Czy po jej zakończeniu w zbrojnych czeka ją bezgraniczne szczęście?

• Sara Donati: Złota godzina

Powieść o losach dwóch bardzo różnych kobiet żyjących w latach 30 XIX wieku w Nowym Jorku. Siostry w pełnej podziałów społecznych Ameryce o bardzo tradycyjnych poglądach walczą o prawo kobiet do swojego ciała i do leczenia. Na ich drodze staje Anthony Comstock, wyjątkowo niebezpieczny osobnik, którego celem jest zwalczanie wszelkich przejawów nieprzyzwoitości.

• Sarah Skeate: Trzy kolory wystarczą. Rysuj

Doskonała propozycja dla tych, którzy muszą brać udział w nudnych zebraniach i nasiadówkach, z których nic nie wynika. Z książki dowiemy się, jak za pomocą trzech długopisów w podstawowych kolorach (niebieski, czarny i czerwony) stworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Po lekturze rysując w trakcie narad sprawimy na szefach profesjonalne wrażenie, a na osobach siedzących obok nas i zaglądających nam przez ramię niekłamany podziw.

Dla Niego

• Walter Isaacson: Innowatorzy

Autor biografii Steve’a Jobsa opisuje tym razem osoby, które przyczyniły się do cyfrowej rewolucji; w tym twórców komputera i Internetu. Dowiemy się jak powstawało programowanie, tranzystory, mikroprocesory, gry wideo, czy sieć World Wide Web. Absolutny „must have” dla miłośników techniki, który pokazuje jak niewyczerpane pokłady kreatywności doprowadziły do rewolucyjnych zmian w naszym codziennym życiu.

• Michael Hjorth i Hans Rosenfeldt: Oblany test

Tych, którzy czytali cztery poprzednie książki z serii o profilerze Sebastianie, do lektury zachęcać go nie trzeba. Nowi czytelnicy mogą natomiast w każdej chwili przystąpić do lektury. Tym razem Sebastian i jego koledzy z Krajowej Policji Kryminalnej próbują wpaść na trop seryjnego mordercy, który najpierw testuje wiedzę celebrytów, a tych, którzy egzamin nie zdali: morduje. Ciała przenosi do szkół, usadza w ławkach i przyczepia ośle uszy. Wciągająca lektura.

• Świat według Clarksona. Tak jak mówiłem

Tym razem Jeremy Clarkson w swoim niepowtarzalnym i dowcipnym stylu opisuje mechanizmy rządzące naszym życiem i pokazuje, jak je zmodyfikować by żyło się lepiej, wygodniej i przede wszystkim znacznie śmieszniej. Przykłady? Proszę bardzo: jak z wieszaka na ubranie zrobić wykrywacz idiotów, czy też w jakiej branży najłatwiej zbić kapitał na oszustwie.

• Cyber Marian: Dziś tak bardziej

Propozycja nie tylko dla miłośników popularnego youtubera, ale także książka dla każdego, o tym, jak przejść przez ciężką chorobą zachowując uśmiech i optymizm. Cyber Marian opisuje swoje życie zdradzając mnóstwo szczegółów (także tych dotyczących tego jak powstawały trailery, teledyski i megamiksy) nie wyjawiając przy tym kim jest.

Dla Dziecka

• Yvette Żółtowska-Darska: Neymar Jr. Chłopak, który urodził się by grać

Książka, którą powinien otrzymać każdy chłopak marzący o zostaniu w przyszłości wielkim piłkarzem. To historia dziecka, który całe dni spędzał na zabawie z piłką i o wyrzeczeniach, które go czekały, by rozpocząć międzynarodową karierę. To także szczera opowieść o popełnionych błędach i o tym, jak można zmienić je w sukces.



• Minecraft. Rocznik 2017

Książka powinna zachwycić wszystkich fanów tej popularnej gry. Dowiedzą się oni z niej jak podszlifować posiadane już umiejętności, ale także mogą zainspirować się do stworzenia niezwykłych konstrukcji. Oprócz tego cała masa ciekawostek i nowinek dotyczących społeczności minecraftowców. „Minecraft” doskonale nadaje się na świąteczny prezent ponieważ jest też wyjątkowo pięknie wydany.

• Martyna Wojciechowska: Zwierzaki świata

Dlaczego słonie boją się myszy? Czy to prawda, że orangutany uwielbiają jeść najbardziej śmierdzące owoce świata, a mrówkojad ma 10 razy dłuższy język niż człowiek? Czy można oswoić hipopotama? Odpowiedzi na te i inne pytania miłośnicy tego co biega, pełza i skacze znajdą w kolejnej książce Wojciechowskiej, która zabierze je w niezapomnianą podróż do najbardziej egzotycznych zakątkach świata.

• Star Wars. Złota Biblioteczka

Doskonale wydana i bogato ilustrowana seria sześciu epizodów gwiezdnej sagi: Mroczne widmo, Atak Klonów, Zemsta Sithów, Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje i Powrót Jedi. To propozycja dla fanów Gwiezdnych Wojen w każdym wieku, nawet tych najmłodszych, którzy z całą pewnością będą po nią sięgali wielokrotnie.

• JDabrowsky: Takie tam

Idol dzisiejszych nastolatków - youtuber Jan Dąbrowski - napisał książkę o sobie, o modzie oraz o tym, jak pokonać nieśmiałość i stworzyć własny kanał, który zasubskrybuje milion widzów.

Do tego autorski komiks, garść zdjęć z rodzinnego albumu i interaktywne strony współdziałające z darmową aplikacją. Niezwykle atrakcyjna pozycja dla miłośników 20-letniej dziś gwiazdy nowych mediów.

Do wspólnego czytania

• Książka bez sensu 2

Bez sensu wcale nie musi znaczyć bez potrzeby. Alfie Deyes przygotował książkę, którą robiąc i wpisując w nią różne własne bezsensowności uzupełnimy. Napisać będziemy musieli m.in. co zrobilibyśmy z wygranym milionem. Albo narysować linię swojego życia, czy zapisać ostatni sen wraz z jego przypuszczalną interpretacją. Do tego otrzymujemy garść przepisów kulinarnych czy zabaw, takich jak kalambury bez sensu, nauka księżycowego kroku, czy poszukiwania różnych rodzajów chmur.

• Bohdan Butenko: Nienarysowane historie

Lektura wielopokoleniowa. Dzieci oglądają rysunki na których wychowali się rodzice i dziadkowie. Dorośli czytają historie i tłumaczą dzieciom dlaczego papier na książki był reglamentowany, o co chodzi z przydziałem koksu i wynoszeniem papieru toaletowego z pracy.

Wspomnienia i anegdoty z życia legendarnego rysownika Bohdana Butenki zebrała Anna Dobiecka. Ilustracje oczywiście – Butenko pinxit.