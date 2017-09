22. Konfrontacje Teatralne 2017 (program). A co jeśli...?

A co jeśli…? – pytają w tym roku kuratorzy największego lubelskiego festiwalu teatralnego. – Pozwólmy sobie pomyśleć o tym, co nie przyszłoby nam do głowy – sugerują. I w październiku zapraszają do Lublina artystów tworzących alternatywne rzeczywistości, utopie, nieracjonalne rozwiązania lub tylko zadających trudne pytania.

22. Konfrontacje Teatralne startują 6 października. Przez dziesięć dni festiwalowa publiczność będzie się przemieszczać między Centrum Kultury, Teatrem Osterwy, Chatką Żaka i Centrum Spotkania Kultur. Zajrzy też do galerii, a konkretnie Brain Damage Galery w CSK, bo jeden z artystów miał życzenie wystąpić w przestrzeni galeryjnej. Zobaczymy tam Dance On Esemble z Berlina, czyli jedyny w Europie zespół profesjonalnych tancerzy powyżej 40.

W programie ponad dwadzieścia spektakli z Polski (Teatr Nowy, TR Warszawa, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Polski w Bydgoszczy), zagranicy (Filipiny, Słowenia, Francja), a z racji 700. jubileuszu miasta wyjątkowo liczna reprezentacja spektakli teatrów lubelskich.

A także premiera książki „Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie”, koncert Roberta Piotrowicza, dyskusje, debaty i filozoficzne biesiady jak ta wokół Cezarego Wodzińskiego (wśród gości znajdą się m.in. Krzysztof Majchrzak i Adam Woronowicz, a obowiązki gospodarza będzie pełnił Janusz Palikot).

W tym roku wyjątkowo bogaty program filmowy. Na dużym ekranie CK zobaczymy m.in. „THX 1138” George’a Lucas’a, „Melancholię” Lars’a von Trier’a, „Komunę” Thomas’a Vinterberg’a czy „Pokot” Agnieszki Holland.

Czego nie można przegapić? Na pewno całonocnej „podróży w abstrakcyjną wieczność”, w jaką zabiorą nas tancerze ze Szwecji.

– Tworzą wyjątkową poetycką rzeczywistość. Można spać, można obserwować – mówi Marta Keil, która od kilku lat razem z Grzegorzem Reske tworzy program Konfrontacji Teatralnych.

– Będą pufy, koce, poduszki i ciepłe napoje – dodaje Barbara Sawicka z Centrum Kultury. „Natten” w sobotę, 14 września, w Galerii Labirynt. Bilety kosztują 30 i 40 zł.

Do Lublina wraca też kolektyw She She Pop. Na rozpoczęcie festiwalu pokaże swój najnowszy spektakl współtworzony z lubelskimi twórcami i publicznością „Oratorium Kolektywna medytacja” porusza temat własności, która zmienia naszą świadomość.

Będzie też teatr polityczny w najlepszym wydaniu czyli „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” Teatru Polskiego z Bydgoszczy, „Hymn do miłości” na orkiestrę i chór z pluszaków Teatru Polskiego w Poznaniu czy mistrzyni Azji w pole dancing czyli Eisa Jockson, która tańca na rurze uczyniła subtelny, poetycki teatralny język.

– Sięga do najciemniejszych tematów z rzeczywistości Filipin. Opowiada o handlu kobietami czy wykorzystywaniu seksualnym – mówi Grzegorz Reske.

Anna Krasińska (TR Warszawa), która w zeszłym roku pokazywała w Lublinie swój głośny spektakl „Ewelina płacze”, w tym roku przywiezie „Fantazję” z Agatą Buzek, Zofią Wichłacz i Rafałem Maćkowiekiem.

Z kolei stołeczny Teatr Nowy pokaże dwie swoje produkcje. To „Jeden gest” Wojtka Ziemilskiego, którego współtwórcami są ludzie głusi, i „Henriettę Lacs” Anny Smolar inspirowany historią afroamerykanki Henrietty Lacks, mimowolnej dawczyni wyjątkowo zjadliwych i nieśmiertelnych komórek rakowych HeLa, na których do dziś pracują naukowcy na cały świecie.

Konfrontacje to też okazja, by nadrobić zaległości w teatrach lubelskich. W programie festiwalu znalazł się m.in. najnowszy spektakl Leszka Mądzika „Gorset”, „Diabeł i tabliczka czekolady” Teatru Osterwy, „Ponowne zjednoczenie Korei” Sceny In Vitro i „Punkt Zero. Łaskawe” Teatru Provisorium.

W lubelskich realiach osadzona jest też „Historia Jakuba” Tadeusza Słobodzianka warszawskiego Teatru Dramatycznego. To opowieść inspirowana historią wykładowcy KUL, księdza żydowskiego pochodzenia Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela.

Sprzedaż biletów i karnetów ruszyła wczoraj. W kasie CK (ul. Peowiaków 12) można też pobrać darmowe wejściówki na seanse filmowe.

22. Konfrontacje Teatralne 2017 PROGRAM

6 października (piątek)

18:00 She She Pop „Oratorio. A collective meditation on a well-kept secret” / Sala Kinowa Galerii Labirynt / 90 min / spektakl w j. angielskim i j. polskim z tłumaczeniem symultanicznym / 20/30 PLN

18:00 Scena Plastyczna KUL / ASP Warszawa „Gorset” / Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie / 40 min / 20/30 PLN

20:00 Teatr im. Bogusławskiego z Kalisza „K. albo wspomnienie z miasta” / Sala Widowiskowa / 60 min / 30/40 PLN

20:00 „Metropia”, reż. Tarik Saleh / Kino CK / 86 min / bezpłatne wejściówki

21:00 Stereo Akt „O miłości” / Piwnice / 90 min / 20/30 PLN

7 października (sobota)

16:00 Benjamin Verdonck „One more thing” / Sala Czarna / 20 min / 10 PLN

17:00 Benjamin Verdonck „One more thing” / Sala Czarna / 20 min / 10 PLN

18:00 She She Pop „Oratorio. A collective meditation on a well-kept secret” / Sala Kinowa Galerii Labirynt / 90 min / spektakl w j. angielskim i j. polskim z tłumaczeniem symultanicznym / 20/30 PLN

19:00 „THX 1138”, reż. George Lucas / Kino CK / 95 min / bezpłatne wejściówki

20:00 Teatr im. Bogusławskiego z Kalisza „K. albo wspomnienie z miasta” / Sala Widowiskowa / 60 min / 30/40 PLN

21:00 Stereo Akt „O miłości” / Piwnice / 90 min / 20/30 PLN

21:00 „Kłopotliwy człowiek”, reż. Jens Lien / Kino CK / 95 min / bezpłatne wejściówki

8 października (niedziela)

16:00 Benjamin Verdonck „Gille Learns to read” / Sala Czarna / 20 min / 10 PLN

17:00 Benjamin Verdonck „Gille Learns to read” / Sala Czarna / 20 min / 10 PLN

17:00 Cezary Wodziński „Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie" red. Piotr Augustyniak – promocja książki / Kino CK / wstęp wolny

18:00 Dance On „Extracts from ‘7 Dialogues’” / Brain Damage Gallery / 40 min / 20/30 PLN

19:00 Cezary Wodziński – Retrospekcje / Biesiada wokół Cezarego Wodzińskiego / Piwnice / 240 min / bezpłatne wejściówki

20:00 „Fahrenheit 451”, reż. Francois Truffaut / Kino CK / 112 min / bezpłatne wejściówki

21:00 Benjamin Verdonck „Song for Gigi” / Sala Czarna / 20 min / 10 PLN

9 października (poniedziałek)

16:00 Scena InVitro „Ponowne zjednoczenie Korei” / Sala Widowiskowa / 120 min / 20/30 PLN

18:00 Teatr 21 „Klauni, czyli o rodzinie” / Sala Kinowa Galerii Labirynt / 110 min / 20/30 PLN

20:00 Teatr Polski w Bielsku-Białej „DyBBuk” / Teatr im. J. Osterwy / 150 min / 30/40 PLN

20:00 „Kontrolerzy”, reż. Nimród Antal / Kino CK / 105 min / bezpłatne wejściówki

10 października (wtorek)

18:00 Beton Ltd „ICH KANN NICHT ANDERS” / Oratorium / spektakl w j. słoweńskim z napisami w j. polskim i angielskim / 70 min / 30/40 PLN

19:00 „Stalker”, reż. Andrijej Tarkovski / Kino CK / 163 min / bezpłatne wejściówki

20:00 Teatr Polski w Poznaniu / Chór Kobiet „Hymn do miłości” / Teatr im. J. Osterwy / 50 min / 30/40 PLN

21:00 Eisa Jocson „Death of the Pole Dancer” & „Macho Dancer” / Piwnice / ~90 min, z przerwą / 30/40 PLN

11 października (środa)

17:00 Beton Ltd „ICH KANN NICHT ANDERS” / Oratorium / 70 min / spektakl w j. słoweńskim z napisami w j. polskim i angielskim / 30/40 PLN

18:00 „Komuna”, reż. Thomas Vinterberg / Kino CK /111 min / bezpłatne wejściówki

18:30 Teatr Provisorium „Punkt Zero: Łaskawe” / Sala Widowiskowa / 125 min / 30/40 PLN

19:00 Forced Entertainment „Real Magic” / 80 min / Sala Kinowa Galerii Labirynt / spektakl w j. angielskim, tłumaczenia w formie konspektu / 30/40 PLN

20:30 Ende Neu na Konfrontacjach: APORIA 5: Potrzask bezpartyjności – spotkanie z Agatą Bielik-Robson i Cezarym Michalskim / Kino CK / wstęp wolny

21:00 Eisa Jocson „Death of the Pole Dancer” & „Macho Dancer” / Piwnice / ~90 min, z przerwą / 30/40 PLN

12 października (czwartek)

17:00 Forced Entertainment „Real Magic” / Sala Kinowa Galerii Labirynt / 80 min/ spektakl w j. angielskim, tłumaczenia w formie konspektu / 30/40 PLN

19:00 „Melancholia”, reż. Lars von Trier / Kino CK / 130 min / bezpłatne wejściówki

19:00 Teatr Polski w Bydgoszczy „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” / Chatka Żaka / 115 min / 30/40 PLN

22:00 Maszkiewicz & Trimarche „Still Life” / Sala Czarna / 60 min / spektakl w j. francuskim z napisami w j. polskim i angielskim / 20/30 PLN

13 października (piątek)

17:00 Teatr i demokracja. Praktyki instytucjonalne w polskim teatrze – debata / Kino CK / wstęp wolny

19:00 Nowy Teatr „Jeden gest” / Sala Widowiskowa / 75 min / 30/40 PLN

20:00 „Walser”, reż. Zbigniew Libera / Kino CK / 78 min / bezpłatne wejściówki

21:00 Maszkiewicz & Trimarche „Still Life” / Sala Czarna / 60 min / spektakl w j. francuskim z napisami w j. polskim i angielskim / 20/30 PLN

22:00 Ende Neu na Konfrontacjach: Robert Piotrowicz – koncert / Piwnice / 60 min / bezpłatne wejściówki

14 października (sobota)

17:00 Burska & Mosiewicz „Koniec przemocy” / Piwnice / 60 min / 20/30 PLN

18:00 TR Warszawa „Fantazja” / Sala Widowiskowa / 55 min / 30/40 PLN

19:00 „Ederly”, reż. Piotr Dumała / Kino CK / 87 min / bezpłatne wejściówki

19:00 Teatr im. J. Osterwy „Diabeł i tabliczka czekolady” / Teatr im. J. Osterwy / 110 min / 30/40 zł (kasa Teatru Osterwy)

20:00 Nowy Teatr „Henrietta Lacks” / Inkubator Medialno-Artystyczny Chatki Żaka / 90 min / 30/40 PLN

21:00 TR Warszawa „Fantazja” / Sala Widowiskowa / 55 min / 30/40 PLN

22:00 Mårten Spångberg „Natten” / Sala Kinowa Galerii Labirynt / 400 min / 30/40 PLN

15 października (niedziela)

17:00 Czytelnia Dramatu „Miasto Dada” / Sala Widowiskowa / 60 min / 20/30 PLN

19:00 Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy „Historia Jakuba” / Chatka Żaka / 170 min z 1 przerwą / 30/40 PLN

20:00 „Pokot”, reż. Agnieszka Holland / Kino CK / 128 min / bezpłatne wejściówki