Balet "Jezioro Łabędzie" w puławskim Domu Chemika

Widowisko Baletowe "Jezioro Łabędzie" do muzyki Piotra Czajkowskiego będzie można obejrzeć w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika". Wydarzenie odbędzie się w dniach 5 i 6 kwietnia o godz. 19.

"Jezioro Łabędzie" to fenomen w historii baletu niezmiennie ujmujący każdą publiczność. To również najpoważniejsze wyzwanie dla tancerzy i choreografów. Najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego przenosi nas do baśniowej krainy tańca i muzyki.

Na scenie POK wystąpi wybitny i cieszący się ogólnoświatową sławą Petersburg International Ballet. Artyści po raz pierwszy w Polsce zaprezentują największy kunszt klasycznego piękna w spektaklu baletowym "Jezioro łabędzie" do muzyki Piotra Czajkowskiego.

Bilety kosztują 80 i 90 zł.