Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek. Premiera spektaklu w Centrum Kultury

To uniwersalna opowieść o przyjaźni, wierze we własne możliwości i poszukiwaniu sensu w życiu. Zarówno dla młodszych jak i starszych widzów – zdradza Daniel Adamczyk, reżyser spektaklu, którego premiera odbędzie się 28 grudnia.

Główną inspiracją do powstania sztuki był oryginalny tekst Marty Guśniowskiej, cenionej polskiej baśniopisarki. Jest to historia Żyrafy (w tej roli Justyna Kazek), która szuka przyjaciela, a której unikają wszystkie zwierzęta z Afryki ze względu na prześladującego ją pecha. Pewnego dnia, przez nieoczekiwany obrót zdarzeń, Żyrafa spotyka kompanów, z którymi wyrusza na nieoczekiwaną wyprawę.

– Zdecydowaliśmy się na ten tekst po próbach czytania go widzom na warsztatach. Historia jest na tyle uniwersalna, że każdy bez względu na wiek szybko się z nią identyfikuje – opisuje początki pracy odtwórca roli Anioła, Dariusz Jeż.

– Niemal od razu wiedzieliśmy, że to jest to. Wprowadziliśmy tylko kilka zmian charakterystycznych dla gatunku baśni i zrezygnowaliśmy z gier słownych, wprowadzając w zamian muzykę. To właśnie baśnie znane mi z dzieciństwa, takie jak „Willow”, były dla mnie głównym punktem odniesienia podczas pracy nad tekstem – wyjaśnia reżyser, Daniel Adamczyk.

Właśnie muzyka towarzyszy bohaterom spektaklu niemal przez cały czas. Widzowie usłyszą piosenki śpiewane przez aktorów przy akompaniamencie żywych instrumentów.

Premiera sztuki odbędzie się 28 grudnia w Sali Czarnej Centrum Kultury przy Peowiaków 12. Dorośli za bilety zapłacą 25 zł, będąc z dzieckiem – 15 zł, a w przypadku rodzeństwa – 10 zł.