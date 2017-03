"Być jak Elizabeth Taylor" - spektakl w Lublinie

Centrum Kongresowe UP (ul. Akademicka 15) zaprasza na wyjątkowy spektakl w gwiazdorskiej obsadzie "Być jak Elizabeth Taylor". Historię najsłynniejszej pary w dziejach Hollywood będzie można obejrzeć w środę, 15 marca o godz. 20.15.

Rok 1976. Do apartamentu słynnego hotelu The New York Palace, w którym mieszka wybitny psycholog Tony Slawers, przychodzi niespodziewanie jego wieloletnia pacjentka Elizabeth Taylor. Po chwili pojawia się tam również Richard Burton - także jego pacjent i przyjaciel. Para po drugim spektakularnym małżeństwie postanawia się rozstać...

Autor sztuki podejmuje próbę analizy związku, w którym miłość miesza się z zazdrością a popularność i sława stają się przeszkodą w budowaniu właściwych relacji. - Wielkie emocje, namiętność, dowcip i wzruszenie ,to wszystko w najnowszym spektaklu Jakuba Przebindowskiego! - zachęcają organizatorzy wydarzenia.



Występują: Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, Martyka Kliszewska, Sambor Czarnota. Scenariusz i reżyseria: Jakub Przebindowski.



Bilety na spektakl kosztują od 80 do 100 zł. Wejściówki można nabywać m.in. na platformie internetowej kupbilecik.pl.