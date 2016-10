Cyrk-Opera "Babylon" w Centrum Spotkania Kultur

Cyrk-opera "Babylon" to opowieść o narodzinach i śmierci metaforycznej "wieży". Jest to biblijna legenda o konflikcie między człowiekiem, a Bogiem, przemieniona na miejską tragedię we współczesnym mieście. Kontrastujące mieszanka stylów muzycznych transmituje mieszanie języków i narodów: awangarda i pseudo-barok, trip-hop i rock, szamański folk i elektroniczne techno, aluzje na temat opery włoskiej i francuskich piosenek.

Reżyserem spektaklu jest Vlad Troitskyi - urodzony w Rosji reżyser sceniczny, reżyser i dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej DAKH, założyciel zespołu "DachaBracha" reprezentującego styl etno-chaos.

Reżyseria: Vlad Troitskyi; muzyka: Roman Grygoriv, ​​IlliaRazumeiko; obsada: Maryana Golovko (sopran), Anna Marych (sopran), Andrey Koshman (baryton), Ruslan Kirsh (baryton), Yevgeniy Rakhmanin (bas), Janna Marchynskaya (wiolonczela, gitara basowa), Andrey Nadolskiy (perkusja), Roman Grygoriv (dyrygent, fortepian, gitara, wibrafon, bas), Illia Razumeiko (pianino, klawisz dziecięcy, gitara, perkusja), Sceniczny performance wizualny na żywo – Aliona Ovramenko.