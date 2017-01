"Dziwna Para" - Artur Barciś i Cezary Żak w Centrum Spotkania Kultur

Tytułowa dziwna para spotyka się na cotygodniowych partiach pokera: Oskar, dziennikarz sportowy, to świeżo rozwiedziony kochający uroki życia niepoprawny bałaganiarz. Feliks jest pedantycznym domatorem, hipochondrykiem i histerykiem. Gdy małżeństwo tego drugiego się rozpada, Oskar proponuje, żeby Feliks zamieszkał u niego. - Zderzenie dwóch krańcowo odmiennych charakterów jest zabawne, dowcipne i ciepłe - zachęcają organizatorzy.



"Dziwna Para" to legendarny hit Neila Simona, najczęściej wystawianego komediopisarza amerykańskiego na świecie. Niemal wszystkie jego sztuki zostały przeniesione na ekran i również w kinie cieszą się ogromnym powodzeniem.



Występują: Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński, Wojciech Wysocki, Agnieszka Michalska. Reżyseria Wojciech Adamczyk, scenografia Wojciech Stefaniak.



Bilety na wydarzenie kosztują 95 zł. Do nabycia m.in. na platformie kupbilecik.pl.