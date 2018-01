Kingsajz i Malowany ptak. Festiwal Scena w Budowie 2018 [program]

– Jak coś się udało raz, to człowiek wierzy, że drugi raz też się uda – śmieje się Leszek Mądzik, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu. Jego najnowszy spektakl otworzy tegoroczną edycję „Sceny w budowie”, ale w konkursie nie wystartuje.

O jedną z trzech Złotych Kieszeni (łączna pula nagród to 25 tys. zł) będzie walczyć siedem innych spektakli. Selekcji dokonali recenzenci teatralni związani z „Przekrojem”, „Polityką”, „Rzeczpospolitą”.

To dwie produkcje krakowskiego Teatru Starego („Wesele” Jana Klaty i „Triumf woli” Moniki Strzępki), dwa spektakle Krzysztofa Garbaczewskiego („Chłopi” i „Robert Robur”), „Idiota” Pawła Miśkiewicza, „Do dna” Ewy Kaim i „Malowany ptak” Mai Kleczewskiej.

– Zwykle spektakl zdobywa widownię tytułem czy nazwiskiem reżysera. My chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na obraz. Zauważyć i docenić dzieło scenografa – tłumaczy Leszek Mądzik.

– To, co nas inspiruje, to nasz budynek. Surowa betonowa przestrzeń to znakomite sceniczne tło – dodaje Piotr Franaszek, dyrektor CSK.

Jest też zła wiadomość – nie wszystkie produkcje, które oceni jury (Dominika Łarionow, Marcin Mroszczak, Małgorzata Szczęśniak, Elżbieta Wernio), zobaczymy w Lublinie.

– Powody są terminowe i budżetowe – przyznaje Barbara Żarinow, koordynatorka festiwalu. – Pokażemy tylko dwa konkursowe spektakle. To „Malowany ptak” i „Chłopi”. Pozostałe pięć będziemy prezentować inaczej - poprzez pokazy filmowe, instalacje, spotkania z twórcami.

Z lubelską publicznością spotkają się też reżyser, dramaturg i scenograf „Malowanego ptaka” (w CSK 4 lutego). Dyskusję z Mają Kleczewską, Łukaszem Chotkowskim i Wojciechem Pusiem poprowadzi Mike Urbaniak. 3 lutego w CSK zostanie pokazany też film „Sex, kłamstwa i Jerzy Kosiński” w reżyserii Agnieszki Piotrowskiej.

Kolejna okazja, by zobaczyć znakomite teatralne dzieło, nadarzy się dopiero 29 marca. Tego dnia Krzysztof Garbaczewski pokaże swoją produkcję dla Teatru Powszechnego w Warszawie. Sprzedaż biletów na „Chłopów” ma ruszyć wkrótce (od 30 zł).

W kalendarzu warto zaznaczyć też 20 kwietnia. Tego dnia z warszawskiego Teatru Powszechnego przyjedzie spektakl „Księgi Jakubowe” Eweliny Marciniak. To „pokaz specjalny” festiwalu „Scena w budowie”.

Będzie się działo (choć dopiero od kwietnia) także na korytarzach monumentalnego budynku Centrum Spotkania Kultur. Wystawa „Opera Fashion” to prezentacja najciekawszych kostiumów ze zbiorów Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a „Upadek Ikara” to pokaz prac studentów i absolwentów uczelni artystycznych z całej Polski.

Od kwietnia do czerwca we wnętrzach CSK natkniemy się też na elementy scenografii z kultowego filmu Juliusza Machulskiego „Kingsajz”. Wielką słuchawkę telefoniczną, czajnik, damską szpilkę i gigantyczną zastawę stołową na co dzień można oglądać w łódzkim Muzeum Kinematografii.

– Po raz pierwszy te filmowe rekwizyty opuszczą Łódź – podkreśla Barbara Żarinow. – Na pewno przyjedzie do nas sześć eksponatów. Muzeum sprawdza jeszcze czy jest w stanie wypożyczyć więcej.

Festiwal zakończy się 22 kwietnia koncertem Yasmin Levy. Dzień wcześniej Grażyna Torbicka poprowadzi galę wręczenia Złotych Kieszeni oraz bal maskowy. – Wstęp na gale i bal będzie biletowany. Zapraszamy wszystkich serdecznie – dodaje Żarinow.