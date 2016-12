Krystyna Janda w Centrum Spotkania Kultur. Spektakl "Weekend z R."

Bohaterką sztuki jest Clarice, która postanawia wykorzystać służbowy wyjazd swego męża Rogera i zaprasza na weekend Rodneya, wziętego architekta wnętrz, oraz Roberta, swojego włoskiego kochanka. Szybko jednak do gry włączają się kolejne osoby, a plan rozpada się niczym domek z kart. "Weekend z R." to farsa pełna fantastycznego humoru, nieporozumień i piętrzących się komplikacji.



Autor sztuki - Robin Hawdon, jeden z najpopularniejszych autorów angielskich komedii i far, napisał ją specjalnie dla Krystyny Jandy.



Występują: Krystyna Janda, Piotr Machalica, Cezary Żak, Lech Łotocki, Rafał Mohr, Piotr Borowski i Aleksandra Justa.



Bilety w cenie od 75 do 135 zł do nabycia m.in. na platformie biletyna.pl (TUTAJ).