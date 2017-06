Lato w Teatrze - warsztaty dla młodzieży w Teatrze Osterwy

Tematem tegorocznej lubelskiej edycji warsztatów "Lato w Teatrze" będą emocje w Internecie. Zajęcia poprowadzą Klaudia Kulejewska, Marta Ledwoń, Marta Bojarska, Daniel Dobosz, Aleksander Janas oraz Wojciech Rusin.

– W tegorocznej edycji warsztatów zapraszamy Was do wzięcia pod lupę mediów społecznościowych [...] Wspólnie zastanowimy się jak wyraża się emocje i kreuje samego siebie przy pomocy mediów społecznościowych oraz jak te media wpływają na samoocenę. Sprawdzimy także na ile anonimowość wpływa na ekspresję i czy w ogóle prawdziwa anonimowość w Internecie istnieje – zachęcają organizatorzy.

Lato w Teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej.

Chętni do wzięcia udziału w warsztatach proszeni są o przesłanie do nas maila na adres edukacja@teatrosterwy.pl z następującymi informacjami:



Imię i nazwisko

Data urodzenia

Telefon kontaktowy do uczestnika oraz do rodzica/prawnego opiekuna

E-mail rodzica/prawnego opiekuna

Preferowana grupa

Odpowiedź na pytania:

1. Czym się interesujesz? Co lubisz robić w wolnym czasie?

2. Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach?

3. Z jakich mediów społecznościowych korzystasz i dlaczego?



Termin nadsyłania zgłoszeń do 25 czerwca 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 czerwca. Koszt warsztatów: 50 zł.