"Lekcje Niegrzeczności, czyli Łysol i Strusia" w Teatrze Andersena

"Grzecznomierz", jak sama nazwa wskazuje, to przyrząd do badania grzeczności. Noszą go na szyi uczestnicy międzyszkolnego konkursu, a wśród nich Strusia – najgrzeczniejsza w klasie ale zupełnie pozbawiona przyjaciół. Nie będzie jej jednak łatwo wygrać, bo nagle w jej życiu pojawi się kudłaty, lekko śmierdzący i kompletnie zwariowany pies – Łysol. To on stanie się jej prawdziwym przyjacielem i wywróci życie do góry nogami.

Bilety na spektakl kosztują 30 zł. Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów od 5 do 11 roku życia. Podczas premiery, 10 czerwca, zostanie przeprowadzona zbiórka artykułów pielęgnacyjnych dla psów i kotów znajdujących się pod opieką Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.

Przedstawienie będzie można oglądać w dniach 12-21 czerwca.