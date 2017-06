"Marat/Sade" w Teatrze Osterwy. Będzie teatralna petarda?

Premierowy lont podpali 17 czerwca Remigiusz Brzyk, reżyser spektaklu Petera Weissa „Marat/Sade” w Teatrze Osterwy. To jeden z najważniejszych reżyserów w Polsce. Uczeń Krystiana Lupy ma na swoim koncie kilkanaście spektakli obsypanych nagrodami. Wśród nich tak głośne realizacje jak „Czarownice z Salem” Arthura Millera i „Historia o Miłosiernej, czyli testament psa” Ariano Suassuny w Teatrze im. Jaracza w Łodzi, czy wreszcie Korzeniec z Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Brzyk przenosi nas do miejscowości Charenton. To tu, w szpitalu dla umysłowo chorych, zamknięty jest słynny Markiz de Sade. Sztuka oparta jest na faktach, Sade w szpitalu pisał sztuki dla umysłowo chorych, które następnie na miejscu wystawiał. Przejmujące przedstawienia były terapią dla chorych aktorów i dla publiczności.

W roli Markiza de Sade – Jerzy Rogalski, jeden z najwybitniejszych aktorów w Lublinie i najbardziej rozpoznawalny aktor lubelski w Polsce. To on będzie w pokoju kąpielowym reżyserował sztukę dla umysłowo chorych. Sztuka będzie opowiadać o śmierci Jean-Paula Marata. Marat to francuski polityk czasów rewolucji francuskiej, dziennikarz i lekarz, który napisał „Kajdany niewoli”. Z powodu choroby skóry pracował siedząc w wannie. 13 lipca 1793 Marat zgodził się na rozmowę z Charlotte Corday. Kiedy wpuścił ją do domu, zadała mu w wannie cios nożem w serce. Zabójczyni przyznała się i została 17 lipca ścięta na gilotynie.

O sile brawurowej inscenizacji Brzyka decyduje choreografia, za którą odpowiada Dominika Knapik. Na scenie zobaczycie cały zespół Teatru Osterwy. I najważniejsze: sztuka jest piekielnie i boleśnie aktualna.