"Matka Polka Teatralna". Podwójny pokaz spektaklu

"Matka Polka Teatralna. Konkurs" to spektakl o macierzyństwie, nad którym pracowały matki i niematki z Lublina w ramach dziewięciomiesięcznego Projektu "Matka Polka Teatralna". Wymyśliły wynalazki niezbędne do tego, by przetrwać jako matka. Szukały rozwiązań sytuacji, z których tylko matka doskonała potrafi wyjść cało i z twarzą.



Występują: Urszula Antończuk-Grab, Aleksandra Igras, Agnieszka Jackowska-Mazur, Mateusz Nowak, Marta Wysocka. Pomysłodawcą projektu „Matka Polka Teatralna” jest Mateusz Nowak. Realizację projektu koordynowała Dorota Lesiak.



Bilety na pokaz kosztują 5 i 10 zł.