"Mayday 2" - spektakl w Centrum Kongresowym UP

"Mayday 2" to kontynuacja wielobarwnej historii sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie 2 ciepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu, kiedy jego dorastające dzieci dowiadują się o sobie w Internecie.



- Fantastyczna gra aktorska oraz doprecyzowana treść bawi do granic możliwości przez 120 minut. Widownia pęka w szwach, brzuchy ze śmiechu a w powietrzu? Już wybuchła - bomba endorfin! - zachęcają organizatorzy.



W obsadzie znaleźli się m.in. Bartosz Żukowski, Mariusz Krzemiński, Aneta Zając, Mateusz Łapka, Anna Gzyra, Daria Krzyżaniak i Marek Włodarczyk.



Bilety na wydarzenie kosztują od 80 do 100 zł. Wejściówki można nabywać za pośrednictwem platformy kupbilecik.pl.