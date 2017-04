Międzynarodowy Dzień Tańca w Lublinie

Impreza wystartuje w piątek o godz. 18 w Centrum Kultury. W Sali Widowiskowej placówki zaprezentowane zostaną etiudy choreograficzne, wystawione przez młode tancerki i choreografki działające na co dzień w Centrum Ruchu Lubelskiego Teatru Tańca. Lubelscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć spektakle: "(w)kluczenie - work in progress", "Axolotl", "Classicamente" i "Trofia". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

O godz. 20 na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur wystawione zostanie widowisko "Taniec na 7 wzgórzach". - Sztuka tańca spotka się tu z ilustracją muzyczną, warstwą literacką i oprawą wizualną. Fabularną osnową spektaklu będzie charakterystyczne dla Lublina położenie na siedmiu wzgórzach, jako metafora połączenia osobnych światów – technik tanecznych – w jednej opowieści. Wspólna akcja performatywna obejmie formy tradycyjne i nowoczesne – tańce ludowe, taniec dawny, balet, style towarzyskie, street dance, taniec współczesny - zachęcają organizatorzy. Wstęp na widowisko jest wolny.

Drugiego dnia obchodów, w sobotę o godz. 19 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur zaprezentowany zostanie spektakl "Horses in the sky", czyli wspólne przedsięwzięcie Lubelskiego Teatru Tańca i CSK. Kwietniowa wizyta Kibbutz CDC w Lublinie będzie pierwszą i jedyną prezentacją spektaklu "Horses in the sky" w Polsce.

- Pokaz jednego z najsłynniejszych teatrów tańca w roku jubileuszu 700-lecia naszego miasta jest znakomitą okazją do podkreślenia ogromnego znaczenia sztuki tańca dla Lublina i jego mieszkańców, a także potencjału organizacyjnego lubelskich koordynatorów wydarzenia - twierdzą organizatorzy.

Imprezę zakończy występ formacji Impro contemporary. O godz. 22 w Piwnicach Centrum Kultury obędzie sie Jam Session z udziałem muzyków 9. Lublin Jazz Festiwalu wraz ze środowiskiem improwizatorskim z Lublina i tancerzami. Improwizacje muzyczno-taneczne będą poprzedzone wydarzeniem 9. edycji Lublin Jazz Festiwalu – koncertem Joseph Wieniawski Sextet.

Dodatkową atrakcję przygotowano na 30 kwietnia. Odbędą się wtedy warsztaty Masterclass z Kibbutz Contemporary Dance Company. Warsztaty zostały przygotowane specjalnie dla profesjonalnych tancerzy oraz studentów tańca. Warsztatowicze będą mogli zmierzyć się z wyrazistym, dynamicznym i fizycznym językiem ruchu, który wyraża totalność ludzkiej ekspresji. Zapisy pod adresem mailowym: warsztaty.taniec@ck.lublin.pl.