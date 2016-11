Niedziela w Andersenie: "Muminki"

"Muminki" to kultowa fińska bajka autorstwa Tove Jansson, która doczekała się animowanej adaptacji w postaci serialu telewizyjnego i licznych spektakli. Dolina Muminków zamieszkana jest przez przedziwne stworzenia: Paszczaki, Hatifnatowie, Mimble – każde z nich ma swoje spojrzenie na świat, swój charakter i temperament.



- Z całego worka opowieści o rodzinie fińskich trolli wybraliśmy te najbardziej „magiczne”. Teatralne czarowanie odbywać się będzie przy pomocy… kapelusza. To on sprawi, że nasi bohaterowie urządzą podniebne wyścigi na chmurach, zamienią wodę w rzece w malinowy sok, a dolinę w prawdziwą egzotyczną dżunglę. Jednak nawet z marzeniami może być kłopot, zwłaszcza kiedy zaczną wymykać się spod kontroli - zachęcają organizatorzy.



Bilety na spektakl kosztują 25 zł.