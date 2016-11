Niedziela w Andersenie: "Tymoteusz i Psiuńcio"

Bohaterem spektaklu jest wielki biały piesek, z którym zaprzyjaźnia się Miś Tymoteusz, marzący o przyjacielu i towarzyszu zabaw. Jednak jak przekonać rodziców do tego, że już jesteśmy gotowi na to, aby odpowiedzialnie zająć się domowym zwierzakiem?



Spektakl "Tymoteusz i Psiuńcio" to jedna z trzech części serialu teatralnego o Tymoteuszu i jego Tacie autorstwa Jana Wilkowskiego. Reżyserem spektaklu jest Arkadiusz Klucznik, scenografia to dzieło Evy Farkasovej. Muzyczną oprawą zajął się Marcin Partyka.



Bilety do kupienia w kasie teatru (Pn. – Pn.: godz. 8.00 – 16.00, oraz na dwie godziny przed wydarzeniem). Bilety online: TUTAJ. Koszt: 25 zł.