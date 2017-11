Nowy sezon w Teatrze Starym. Najciekawsze propozycje

Co Gdzie Kiedy. Teatr Stary ogłosił repertuar na pierwszy kwartał 2018. W programie m.in. film „Beksińscy. Album wideofoniczny”, Teatr Biuro Podróży czy „3 razy Mrożek” Teatru Polskiego?

Repertuar wyważony, nowością będą teatralne ferie dla dzieci. W cyklu „Sanki, śnieżki i …teatr” najmłodsi zobaczą najpiękniejsze przedstawienia dla dzieci na dużym ekranie. Anna Seniuk jako Pchła Szachrajka – 30 stycznia o godz. 10. Wstęp na 6 projekcji jest bezpłatny, darmowe wejściówki będą do odebrania w kasie od 15 stycznia 2018.

• Co w styczniu przy ul. Jezuickiej? 10 stycznia warto zobaczyć recital Zbigniewa Zamachowskiego „Nie tylko o miłości”. A 15 stycznia – pokaz filmu „Beksińscy. Album wideofoniczny”. 17 stycznia zagra Morion Trio, zrobili furorę na pierwszych „Innych Brzmieniach”. Brawo. 24 stycznia świetny koncert Marcina Januszkiewicza „Osiecka po męsku”.

• W lutym Anna Maria Jopek zaśpiewa koncert „Najciszej”. Walentynkowe wieczory 14 i 15 lutego o 19. Kontrowersyjny spektakl „Humanka” Teatru Polskiego (Bielsko-Biała) opowiada o nieudanych związkach. Główny bohater kupuje zaawansowanego technologicznie robota. Humanki nie sposób odróżnić od żywej kobiety, seks z robotem daje więcej satysfakcji niż z kobietą. Spektakl 17 lutego o 19. A 23 lutego o 19 „Wot takaja żizń” Teatru Biuro Podróży z Poznania. Na deser recital Magdy Smalary „Kobieta do zjedzenia”.

• 7 marca o 19 prawdziwy hit muzyczny. Pianohooligan czyli chuligan fortepianu. Piotr Orzechowski, polski kompozytor i pianista jazzowy zagra materiał z najnowszej płyty, w której nawiązuje do 24 preludiów i fug Jana Sebastiana Bacha. Bardzo smakowity eksperyment muzyczny. Kto lubi Magdalenę Cielecką – 14 marca o godz. 19 wystąpi w spektaklu muzycznym inspirowanym nowelą Franza Kafki. A 16 marca – „3 razy Mrożek” Teatru Polskiego w Warszawie. 21 marca o 19 recital Sophie Zelmani, szwedzkiej gwiazdy, piosenkarki z kręgu alternatywnego pop rocku i kompozytorki. Jej kompozycje porównuje się do wczesnych dokonań Van Morrisona. To największy rarytas w Teatrze Starym.