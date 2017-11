O roli wszystkiego i niczego. 21 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca [zdjęcia]

- Duet wykorzystuje pozornie bezużyteczny czas, aby stworzyć taniec zbudowany z codziennych odczuć i sytuacji. Co mogło być tak ważnego, że nie mogłeś do mnie oddzwonić przez ostatnie trzy dni? Co tak Cię absorbuje, że nie możesz się zatrzymać nawet na 5 minut? Nie możesz tak znikać po prostu! – taki opis towarzyszył spektaklowi przywiezionemu z Węgier. Widownia w Galerii Labirynt nie była wypełniona do ostatniego miejsca ale klaskaliśmy, tupaliśmy i pohukiwaliśmy za nadkomplet widzów. Było co chwalić.

Emese Cuhorka i László Fülöp zaprezentowali „Your Mother At My Door”, który okazał się momentami przezabawnym i dowcipnie zatańczonym 40 minutowym projektem. Jeśli tak wygląda wykorzystanie pozornie bezużytecznego czasu to świetnie. Nie mam pojęcia, które fragmenty choreografii dotyczyły psychologii prania a które refleksji nad tępym ołówkiem. To chyba nie było istotne. Spektakl miał to „coś”. Rozumiem widza, który opowiadał znajomemu, że przyszedł, bo widział „Your Mother At My Door” w necie i chciał na żywo.

Spore brawa zebrali też Luke Baio i Dominik Grünbühel z Austrii, którzy zaprezentowali przewrotny spektakl „Ohne Nix” który był traktatem o nie-tańczeniu i generalnie o niczym. Momentami widzowie lądowali na seansie spirytystycznym gdzie dwie gadające głowy są medium, czasami wykład na temat problemów z tańczeniem i kłopotów z robieniem przedstawień brzmiał jak parodia paradokumentu. Generalnie „nic” bawiło widzów jak niezłe „coś”.

Piątkowy wieczór dobrze ponad tysiąc osób zakończyło spotkaniem z wyczekiwaną gwiazdą tegorocznej edycji MSTT. Na scenie Centrum Spotkania Kultur zobaczyliśmy „Last Work” Batsheva Dance Company z Izraela. Autorem choreografii, która powstała we współpracy z tancerzami jest Ohad Naharin. Tańczyli świetnie: Etay Axelroad, William Barry, Yael Ben Ezer, Matan Cohen, Ben Green, Hsin-Yi Hsiang, Chunwoong Kim, Rani Lebzelter, Hugo Marmelada, Eri Nakamura, Nitzan Ressler, Kyle Scheurich, Maayan Sheinfeld , Yoni Simon, Amalia Smith, Imre van Opstal, Zina (Natalya) Zinchenko, Erez Zohar.

Dziś w programie: 16.30 w CK “Hope Hunt and the Ascension into Lazarus” Oona Doherty; godz. 18.30 w Galerii Labirynt “Godos” AURA Dance Theatre a o godz. 20.30 w CSK „Last Work” Batsheva Dance Company.