Opera "Carmen" w CSK

Historię tragicznej miłości w operowym wydaniu i z międzynarodową obsadą solistów będzie można obejrzeć w Centrum Spotkania Kultur. We wtorek, 25 października o godz. 19 zaprezentowany zostanie spektakl pt. "Carmen".

"Carmen" to opera w czterech aktach francuskiego kompozytora Georges'a Bizeta z librettem Henri Meilhaca i Ludovica Halévy'ego, opartym na noweli Prospera Merimée. - Choć sam kompozytor nigdy w Hiszpanii nie był, stworzył dzieło, które do dziś stanowi muzyczną kwintesencję tego kraju. Carmen wręcz uwodzi żywiołową muzyką przepełnioną namiętnością, radością życia i dramatyzmem - przekonują organizatorzy.



Występują: Aksana Yakushevich, Paolo Lardizzone, Monika Michaliszyn, Giulio Boschetti, Chór Opery Polskiej oraz Roncole Verdi Orchestra budują na scenie niezwykły obraz Sewilli z początku XIX wieku. Za pulpitem stanie tym razem Włoch Francesco Bottigliero – charyzmatyczny dyrygent z bogatym doświadczeniem. Współpracował przy produkcjach operowych z Theater Erfurt w Niemczech, Operą Wrocławską, Operą Bałtycką, Teatrem Wielkim w Poznaniu.



Bilety w cenie od 70 zł do nabycia m.in. na platformie eventim.pl (TUTAJ).