Pokaz eksperymentalny "Trudny Kształt" w DDK Czuby Południowe

Będzie to interaktywna wystawa, do której współtworzenia zostaną zaproszeni przybyli na pokaz goście. - To szansa na bezpośrednie uczestnictwo w pracy twórczej i zanurzeniu się w procesie, z którym uczestnicy obydwu grup mieli do czynienia. Proces ten pozwalał na zmierzenie się z tytułowym trudnym kształtem, co nie było łatwym zadaniem - twierdzą organizatorzy.



W osiągnięciu zamierzonego efektu pomagały uczestnikom warsztatów przeróżne techniki: rysunek, malarstwo, collage, rzeźba. Kiedy tradycyjne media im nie wystarczały, tworzyli nowe: czasami trzeba było zgasić światło, użyć latarki aby ujrzeć inny wymiar obiektu.