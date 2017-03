"Przejścia" w Centrum Spotkania Kultur. Strawiński na 200 wykonawców

Trwają przygotowania do wydarzenia, które będzie intrygującym spotkaniem z muzyką Igora Strawińskiego i tańcem w międzynarodowej obsadzie. W Centrum Spotkania Kultur zobaczymy „Przejścia” - spektakl teatru tańca wg baletów „ Wesele” i „Święto wiosny”.

W sobotę 18 marca o godz. 19.00 szykuje się niezwykły wieczór na potrzeby którego współpracują artyści i organizatorzy z kilku państw, kilku miast, kilku porządków artystycznych.

Choreografię przygotowuje Jacek Łumiński a zobaczymy tancerzy z Wydział Teatru Tańca w Bytomiu PWST w Krakowie, Lubelskiego Teatru Tańca, Black O!Range Productions (Kijów, Ukraina). Za stronę dźwiękową odpowiada Kwadrofonik & Goście, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej (Lwów, Ukraina), Kameralny Chór Gloria (Lwów, Ukraina) oraz soliści: Joanna Freszel, Agnieszka Jadwiga Grochala, Dionizy Wincenty Płaczkowski, Robert Gierlach. Dyrygował będzie Błażej Wincenty Kozłowski.

– Chcemy, aby nasz spektakl opowiedział o ludziach na granicy. Wyrzuconych, wykorzenionych, wydziedziczonych – bez domu, ojczyzny i bogów. O tych, którzy znaleźli się „w przejściu” historii i na gruzach swojego świata czekając – jak w sławnym wierszu Kawafisa – na przyjście barbarzyńców. Oba dzieła baletowe Igora Strawińskiego, z których zbudowaliśmy nasze przedstawienie, dają bezpośredni pretekst do takiej interpretacji, wprost odnoszą się rytuałów przejścia. Święto wiosny na scenie urzeczywistnia ryt kalendarzowy, odnoszący się do kosmicznej zmiany świata, Wesele – do przemiany statusu jednostki – wyjaśnia Mirosław Haponiuk, dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, który jest autorem koncepcji tego przedsięwzięcia.

Bilety są po 40-60 złotych.