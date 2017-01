"Punkt Zero: Łaskawe" wraca na scenę CK

Spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego miał swoją premierę w lutym 2016 roku. Jest to historia Maxa Aue, kata, niemieckiego oficera, członka elitarnej grupy nazwanej "mistrzami śmierci", który brał czynny udział w Zagładzie Żydów.



- Imre Kertészowi zawdzięczamy pewien rodzaj odwagi, aby próbować opowiedzieć tę historię, bo to on, który przeżył Auschwitz, w pięknym eseju "Do kogo należy Auschwitz?" jest pełen uznania dla Roberto Benigniego, twórcy filmu "Życie jest piękne", który po swojemu zmaga się z upiorami obozu - twierdzi reżyser Janusz Opryński.



Obsada: Eliza Borowska, Agata Góral, Jacek Brzeziński, Sławomir Grzymkowski, Artur Krajewski, Łukasz Lewandowski.



Bilety na przedstawienie kosztują 30/40 zł.