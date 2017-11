Recital i spektakl na 10-lecie Lubelskiego Salonu Artystycznego

Do udziału w spotkaniu organizatorzy jubileuszu zaprosili twórców wydarzeń Lubelskiego Salonu Artystycznego, zarówno artystów jak i przedstawicieli publiczności, dla których kultura jest ważną częścią życia, a którzy stymulowali dziesięcioletnią działalność LSA. Zaprosimy ich, aby przy poczęstunku i lampce wina zadać sobie nawzajem pytanie „Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna”, nawiązując do pracy Jacka Woźniakowskiego pod tym samym tytułem.

Udział w spotkaniu potwierdzili dotychczas: Piotr Szczepanik (piosenkarz), Jakub Wocial (artysta pieśniarz), Małgorzata Klimaczak (pedagog, polonistka), Jacek Brzeziński (aktor), ks. Mirosław Ładniak (duszpasterz artystów i ludzi kultury).

Spotkanie, nastrojowymi dźwiękami, uświetni Kinga Suchora – laureatka wielu festiwali z nurtu piosenki autorskiej – która, jak sama twierdzi, swoją muzyką “chce oswajać trudne uczucia, a słowa ugłaskiwać”.