Spektakl "Boogie Street" ponownie w Teatrze Starym

"Boogie Street" to spektakl muzyczny, na potrzeby którego spośród niemal dwustu tekstów "Księgi tęsknoty" Cohena, tłumacz Daniel Wyszogrodzki wybrał kilkadziesiąt piosenek i wierszy, które wyznaczą w przedstawieniu szlak podróży Leonarda Cohena po ważnych miejscach w czasie i przestrzeni, po jego fascynacjach i miłościach. Spektakl miał swoją lubelską premierę 24 września 2016 roku.

Reżyserii projektu podjęła się Iwona Jera. Występują: Renata Przemyk i Wojciech Leonowicz oraz zespół muzyczny w składzie: Piotr Selim - kierownictwo muzyczne, fortepian; Magdalena Celińska, Sylwia Lasok - śpiew; Piotr Bogutyn - gitary; Paweł Nowak - perkusja; Bartłomiej Raban - kontrabas, gitara basowa.

- Renata Przemyk podobnie jak sam Cohen przywiązuje wielką wagę do poetyckiego tekstu. Pierwiastek męski reprezentuje aktor Wojciech Leonowicz. Ich wzajemna relacja to klucz do spektaklu, który w nowatorski sposób mierzy się z twórczością i legendą Leonarda Cohena, jednego z największych artystów naszych czasów - zachęcają organizatorzy.

Bilety na spektakl kosztują od 15 do 70 zł. Czas trwania spektaklu: 1 godz. 45 minut.