Spektakl: "Czar operetki, czyli miłosne uniesienia" w Puławach

Trzon programu to popularne arie i duety - nie tylko operetkowe - wplecione między opowieści ze świata podkasanej muzy. Usłyszymy m.in. „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański” Johana Straussa, „Jakże mam ci wytłumaczyć” z operetki „Księżniczka Czardasza” Emmericha Kalmana czy musicalowe Fredericka Loewe – „Przetańczyć Całą Noc” z „My Fair Lady”. Obok znakomitych solistów Opery Bałtyckiej i Teatru Wielkiego w Poznaniu, wystąpią wybitni instrumentaliści, m.in. skrzypaczka, koncertmistrz orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu – Eliza Schubert.



– Skąd wzięła się operetka, kto był jej pierwszym kompozytorem i co wspólnego z nią ma Carmen i Skrzypek na dachu? Na te i inne pytania otrzymają Państwo odpowiedź podczas koncertu – zachęcają organizatorzy.



Bilety na widowisko kosztują od 30 do 35 zł.