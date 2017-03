Spektakl "Hideout / Kryjówka" ponownie w CK

- To historia osobista, spektakl, który podróżuje, pracownia pamięci, spotkanie. Aby ujawnić kryjówkę, należy do niej wejść, do wewnątrz, i wtedy znajdujemy się blisko - twierdzą organizatorzy.

Bohaterami spektaklu są: Irena Solska – wielka polska aktorka ukrywająca małe żydowskie dziewczyny, Aniela Anyżko – ciemnowłosa jasnowidząca, Apolonia – Zosia, która przykładając język do oszronionej ściany piekarni, by wreszcie na nim, już odmrożonym i spuchniętym poczuć choć przez chwilę smak chleba, jeszcze nie wie, że po latach będzie oprowadzać hollywoodzkiego reżysera po trasie swojej ucieczki z getta. I mały powstaniec, albo granatowy policjant, albo poeta, albo dziad.

Bilety na wydarzenie kosztują 20 i 30 zł.

Reżyseria: Paweł Passini; scenariusz: Patrycja Dołowy; projekcje: Maria Porzyc; scenografia: Zuzanna Srebrna; kostiumy: El Bruzda; światło: Marcin „Kabat” Kowalczuk; obsada: Patrycja Dołowy, Joanna Kaczmarek, Daniel Moński, Beata Passini, Paweł Passini, Maria Porzyc, Katarzyna Tadeusz, Judy Turan; czas trwania: 90 minut

