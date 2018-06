Spektakl "Krzesiwo" Grupy Teatralnej DYNKS w DDK Węglin

Spektakl zaprezentują młodzi adepci sztuki teatralnej przygotowywani podczas warsztatów pod czujnym okiem instruktorów.

"Krzesiwo" to tajemnicza baśń H.Ch. Andersena. - Stała się ona znakomitym środkiem do wprowadzenia uczestników w różnorodny świat lalek. W trakcie pracy mogli się przekonać, że zwykłe przedmioty zestawione ze sobą, często w zaskakujących konfiguracjach, mogą stworzyć fantastyczne postaci, jakie nie są możliwe do zagrania przez samego aktora - opowiadają organizatorzy spektaklu.

W trakcie przedstawienia aktorzy zaprezentują rożne techniki animacji od ożywiania przedmiotów do gry lalką i maską.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.