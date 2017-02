Spektakl "Łączka" w Centrum Kultury

Spektakl "Łączka" poświęcony jest pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przedstawienie bierze za temat ukrytą warstwę powązkowskiej "Łączki" - zagruzowaną, niewygodną przeszłość, próbuje odnaleźć odpowiedzi na niezwykle trudne pytania, czy będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu, przed którym stawia nas nasza własna przeszłość? Czy zdołamy doprowadzić do końca proces rekonstruowania naszej zgruchotanej tożsamości? Co możemy dać oprócz wielkich słów i symbolicznych gestów?



Występują: Jerzy Zelnik, Ewelina Siedlecka-Koińska, Katarzyna Kamer, Piotr Rodowicz, Przemysław Dakowicz. Muzykę wykonuje Mikołaj Hertel.



Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Centrum Kultury.