Spektakl "Liebe Macht Frei - Miłość Czyni Wolnym" w Chatce Żaka

Inspiracją do stworzenia spektaklu był film "Chłopiec w pasiastej piżamie" w reżyserii Marka Hermana. - Choreograf – Adrianna Sawczak odbiegła jednak od filmowego scenariusza i poprzez taniec przedstawiła historię miłości w trudnych czasach - twierdzą organizatorzy.



Grupa taneczna "zMYsł" powstała w październiku 2016 roku. Tworzy ją 30 tancerzy. Większość z członków zespołu to osoby, które nie miały do czynienia z tańcem współczesnym.



Wstęp na spektakl jest wolny. Bezpłatne bilety dostępne w portierni Chatki Żaka w godz. 8-22. W dniu spektaklu dostępne od godz. 16.