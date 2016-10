Spektakl "Mój boski rozwód" w DK LSM

"Mój boski rozwód" to wzruszająca, pełna optymizmu historia kobiety w średnim wieku, którą porzuca mąż, a córka wyprowadza się do narzeczonego. Do wypełnienia pustki Angela ma tylko psa i telefon. Teraz na nowo musi znaleźć swoje miejsce na ziemi, odnaleźć sens życia i szczęście.

Spektakl, po sukcesach w Londynie, grany jest od wielu lat przy pełnej widowni m.in. w Teatrze Kamienica, Teatrze Druga Strefa, na scenie Teatru w Ratuszu w Warszawie. Gwiazdą monodramu jest Krystyna Podleska, znana przede wszystkim z roli Oli w kultowej komedii Stanisława Barei - "Miś".

- Gwarantujemy, że nie ma widza, który w trakcie trwania spektaklu nie uśmiechnąłby się przynajmniej parę razy… i wychodził ze spektaklu rozbawiony - zachęcają organizatorzy.

Po spektaklu odbędzie się spotkanie z aktorką Krystyną Podleską. Będzie można zdobyć autograf oraz nabyć książkę "Dziewczyny Misia", będący wywiadem-rzeką z artystką. Spotkanie poprowadzi Ewa Hadrian.

Spektakl odbędzie się w piątek, 21 października o godz. 18. Bilety: 10 zł.