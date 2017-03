Spektakl "Nikt nie jest doskonały" w Puławach

W Wielkiej Brytanii, Australii i całej Europie tekst Simona Williamsa został uznany za klasykę komedii romantycznej. - To komedia, która bawi, śmieszy i nigdy się nie starzeje - twierdzą organizatorzy.



Nikt i nic w życiu Leona nie jest doskonałe, żona odeszła, dorastającą córka Dee Dee zaczęła palić papierosy, a do tego jego ojciec Gus, rubaszny i niesforny pomimo wieku, drażni go swoją ekscentryczną naturą i towarzyskimi ekscesami. Leon jest introwertykiem, nudnym statystykiem, ale posiada talent.... niestety też niedoskonały, bo to talent do pisania romantycznych powieści. To iście niemęskie zajęcie ukrywa pod kobiecym pseudonimem Marty Banbury i bez nadziei na sukces wysyła swoje teksty do kobiecych wydawnictw.



Reżyseria: Piotr Dąbrowski. Występują: Michalina Sosna, Zdzisław Wardejn, Wojtek Błach, Marta Chodorowska, Magda Waligórska, Jacek Rozenek.

Bilety na wydarzenie kosztują 60 i 65 zł.

