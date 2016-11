Spektakl "Pozory mylą" w Centrum Kongresowym UP

W niedzielę, 4 grudnia o godz. 17 w Centrum Kongresowym UP (ul. Akademicka 15) wystawiony zostanie komediowy spektakl pt. "Pozory mylą" w brawurowej obsadzie.

"Pozory mylą" to klasyczna komedia pomyłek autorstwa Seymoura Blickera. Bohaterem historii jest pisarz Sherman, który pod pseudonimem napisał pierwszą książkę i odniósł sukces. Ponieważ jest nieśmiały, prosi aby w publicznej promocji zastąpił go przebojowy, przystojny przyjaciel Matt. Niestety, jak to w farsach bywa, nic nie układa się tak jak zaplanowano.

Spektakl gwarantuje zabawne dialogi, brawurowe zwroty akcji i wyśmienitą zabawę - zachęcają organizatorzy.

Obsada: Robert Koszucki, Kacper Kuszewski, Piotr Ligienza, Anna Smołowik, Anna Iberszer, Elżbieta Romanowska, Olga Bończyk, Katarzyna Żak.

Bilety na spektakl kosztują od 70 do 80 zł. Do nabycia m.in. na platformie iternetowej kupbilecik.pl.