Spektakl "Złodziej" w Filharmonii

- Cezary Żak wpada w prawdziwe opały. Przyłapany na gorącym uczynku musi tak zwieść wszystkich domowników; Renatę Dancewicz, Izabelę Kunę Rafała Królikowskiego i Jacka Braciaka, by ci uwierzyli mu, że choć przebywa w obcym domu, wcale nie jest złodziejem. Trudne zadanie? To się dopiero okaże - opisują spektakl organizatorzy.



"Złodziej" to adaptacja sztuki Erica Chappella, jednego z najlepszych angielskich pisarzy komediowych. Powodzeniem cieszą się nie tylko jego sztuki teatralne. ale także scenariusze filmów i seriali.



Bilety na wydarzenie kosztują od 70 do 90 zł. Wejściówki do nabycia w kasie Centrum Spotkania Kultur oraz na platformie internetowej kupbilecik.pl.