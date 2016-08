Taneczny spektakl "Przenikanie" w Centrum Kultury

"Przenikanie" to spektakl, w tórym tancerki za pomocą ruchu, tańca i teatralnej metafory ukazują, w jaki sposób natura adaptuje do własnych potrzeb środowisko, w jakim się rozwija. Na tle niezwykle efektownych, bardzo zmysłowych wizualizacji ucieleśnia symbiozę oraz dialog pomiędzy człowiekiem a naturą, ciałem ludzkim a ciałem otaczającej przyrody. Jest to poetycka opowieść o źródłach harmonii i ciągłym jej poszukiwaniu - zachęcają organizatorzy.



Bilety kosztują: 10/15 zł.