Teatr Andersena. Zwierzęta Doktora Dolittle

Tradycyjnie z okazji nowej premiery Andersen zachęca też dzieci do udziału w konkursie plastycznym na projekt plakatu do spektaklu. Temat pracy: Zwierzęta Doktora Dolittle.

Technika prac: wyklejanka ze ścinków (resztek materiałów). Format: A4 pionowy. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych.

Pracę konkursową należy szczegółowo opisać na odwrocie. W opisie powinno się znaleźć: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) oraz jego adres mailowy i telefon kontaktowy.

Prace należy przesłać lub przynieść osobiście w terminie do 2 grudnia 2016 (piątek) do godz. 16 do siedziby Teatru im. H.Ch. Andersena, ul. Plac Teatralny 1 (budynek Centrum Spotkania Kultur).