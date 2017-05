Teatr Czytelni Dramatu "Ony" w Centrum Kultury

Po co człowiekowi baśnie? Po to, by uciec do innego świata – pełnego przygód, magii, ale też niebezpieczeństw.



Tytułowy bohater wyrusza w podróż w poszukiwaniu swojego ojca-pirata, a po drodze spotyka Diabła Morskiego, Czarnoksiężników, Olbrzyma, dziwne zamki i miasta – tak mierzy się własnym cierpieniem i samotnością, by nauczyć się, na czym tak naprawdę polega miłość i odpowiedzialność.

Spektakl zdobył następujące nagrody i wyróżnienia: Główna nagroda 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w 2015 roku

Nagroda Publiczności 11. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni

Wyróżnienie jurorskie 11. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni

Główna nagroda Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” w Rzeszowie w 2016 roku

Najlepsze przedstawienie offowe według Kaliny Zalewskiej i Jacka Sieradzkiego w ramach Najlepszy, Najlepsza, Najlepsi w sezonie 2014/2015 miesięcznika „Teatr”