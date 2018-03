Teatr: "Maria Walewska" w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 10 marca o godz. 19 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się kolejne przedstawienie w ramach "Czytelni Dramatu". Zobaczymy spektakl Maria Walewska.

Sztuka oparta jest na tekstach dwóch fabularyzowanych biografii polskiej kochanki Napoleona ("Maria Walewska" Wacława Gąsiorowskiego i "The life and loves of Marie Walewska" Hrabiego D’Ornano).

Reżyseruje Daniel Adamczyk. Wstęp wolny.