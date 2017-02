Teatr Osterwy zaprasza: Rodzice na spektakl, dzieciaki do zabawy!

Rusza kolejna odsłona akcji „Rodzice do Teatru!” – kiedy dorośli będą oglądać spektakl, ich dzieci wezmą udział w warsztatach. Najbliższe przedstawienie w ramach akcji to „Seks nocy letniej” 4 lutego o godz. 19:00.

Projekt „Rodzice do Teatru!” firmują Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Akademia Twórczego Rozwoju „Bystrzak”. Skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Raz w miesiącu, podczas wybranego sobotniego spektaklu, rodzice mogą przyjść do teatru razem ze swoim dzieckiem. Podczas gdy dorośli będą oglądać przedstawienie, ich dziećmi zaopiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogów.

Zasady korzystania z projektu

Teatr zapewnia rodzicom lub prawnym opiekunom, uczestniczącym w spektaklu realizowanym przez teatr, opiekę i animację zabawy dla ich dziecka (w wieku od 5 do 8 lat) z elementami zajęć teatralnych.

Dziecko może zostać oddane pod opiekę pół godziny przed spektaklem i odebrane nie później niż 15 min. po zakończeniu spektaklu. Oddając dziecko pod opiekę oraz odbierając je, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wpisu na liście uczestniczek/ów Projektu.

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest posiadanie przez rodzica lub prawnego opiekuna ważnego biletu na spektakl, któremu towarzyszy Projekt, a także wcześniejsze zgłoszenie dziecka do udziału w Projekcie pod nr tel. 81 532 44 36 lub na adres biuro@teatrosterwy.pl (decyduje kolejność zgłoszeń/10 miejsc). W sali dzieci przebywają w obuwiu zmiennym.