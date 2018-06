Trzecie Lubelskie Seminarium Improwizacji w Chatce Żaka

Nie trzeba nikogo przekonywać, że w Lublinie teatr improwizacji ma się bardzo dobrze. Impro Teatr Bezczelny, Poławiacze Pereł czy Innymi Słowy Impro to przykłady grup, które potrafią w naszym mieście rozbawić publiczność do łez.



Nic dziwnego, że działają tu także specjalne warsztaty improwizacji cieszące się olbrzymią popularnością. Akademia Play&Fun organizuje zajęcia, podczas których uczestnicy zamknięci w swoistym laboratorium komedii, pracują nad warsztatem improwizatorskim. Z tych, którzy uczestniczą w seminarium wyłoni się unikatowy skład na jeden występ.



Już po raz trzeci w Chatce Żaka odbędzie się Lubelskie Seminarium Improwizacji, czyli przestrzeń dla lubelskich improwizatorów – komediowych, muzycznych i tych z pogranicza – wolna od uprzedzeń. - Spotykamy się, by wymieniać się doświadczeniem i dawać widzom widowiska najwyższej jakości - zachęcają organizatorzy.



15 czerwca o godz. 19 wystąpią tegoroczni absolwenci Play&Fun, z kolei o godz. 20 publiczność rozbawia aktorzy Innymi Słowy Impro, Improwertycy oraz goście.



Wstęp na pokaz jest bezpłatny.