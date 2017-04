Variete "Korpomelodie" w Centrum Spotkania Kultur

Variete to ok. 90-minutowy spektakl, podczas którego prezentowany jest prawdziwie różnorodny wachlarz talentów. Podczas Variete dla lubelskiej publiczności występują żonglerzy, akrobaci, muzycy czy iluzjoniści. Spektaklowi zawsze towarzyszy teatralno-kabaretowa oprawa.



Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki do rezerwacji w serwisie internetowym Evenea.