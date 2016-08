Warsztaty... płaczu w Centrum Kultury

Centrum Kultury w Lublinie zaprasza na nietypowe warsztaty, podczas których zainteresowani będą uczyli się płakać. To nie żart! Te osobliwe zajęcia będą jednak prowadzone w ramach przygotowań teatralnych a płacz traktowany jako praktyka choreograficzna dla młodych adeptów sztuki aktorskiej.

- Podczas warsztatu skupimy się na zróżnicowanych aspektach praktykowania płaczu i rozwijania wokół niego metodologii pracy. Poprzez współczesne techniki pracy z ciałem ( techniki taneczne, techniki pracy nad stanami) będziemy śledzić i nazywać konkretne działania płaczącego ciała (przyspieszone bicie serca, zmiany oddechu, drżące kolana, napięcie mięśni w poszczególnych częściach ciała, pocenie się) - zachęcają organizatorzy.



Płacz to nie tylko fizyczne i psychiczne doświadczenie ciała – to przede wszystkim praktyka kulturowa, która wpływa na porządek społeczny. W wielu sytuacjach wiąże się nie tylko ze smutkiem, ale przede wszystkim ze wstydem, skrępowaniem, czy dyskomfortem. Jego performans może być zarówno siłą, jak i przejawem słabości, zarówno dla performera, jak widza.



Warsztaty płaczu odbędą się w sobotę, 17 września o godz. 12 w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12). Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy pod adresem e-mail: drozd@ck.lublin.pl. Warsztat skierowany jest do osób zainteresowanych różnokierunkową praca z ciałem; praktyków, teoretyków oraz amatorów.