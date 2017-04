Idź na wystawę, tam zamknij oczy. Sztuka dla młodych w Galerii Labirynt

Basia Bańda i Tomasz Relewicz, Monika Drożyńska, Zuza Golińska, Elżbieta Jabłońska, Zofia Kiciński, Karolina Mełnicka, Magdalena Starska. To autorzy prac zaprojektowanych specjalnie na wystawę „Zamknij oczy!”. Dzieła te powstały z myślą o najmłodszych zwiedzających i można je oglądać (a może można ich używać) od weekendu w Galerii Labirynt. Na zdjęciach sobotni wernisaż.

– Realizacje zachęcają do odbierania sztuki wszystkimi zmysłami, a także zwracają uwagę na siłę wyobraźni, która ożywa wtedy, kiedy przymykamy powieki. Oczy można zamknąć na czas snu, ale też np. po to, aby odciąć się od rzeczywistości i przenieść do sfery marzeń, gdzie wszystko jest możliwe. Wystawie towarzyszy edukacyjny program dla grup zorganizowanych oraz dla indywidualnych zwiedzających. Na miejscu są również dostępne zeszyty ćwiczeń, które służą jako przewodnik po wystawie – informują kuratorki: Anna Szary, Agata Sztorc.

Wystawa przy ul. Popiełuszki 5 czynna będzie do 18 czerwca (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00). Wstęp wolny.