Lubelska Zachęta zaprasza na spotkanie z Normanem Leto

Spotkanie z artystą poprowadzi historyk i krytyk sztuki – Stach Szabłowski. Początek o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1, poziom 0, sala Mediateka). Wstęp wolny.

Norman Leto jest postrzegany przez krytyków sztuki jako jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych artystów młodego pokolenia. Leto w niezwykle kreatywny sposób łączy w swoich pracach sztuki wizualne, film i prozę.

Pretekstem do czwartkowego spotkania w CSK jest zakup przez Lubelską Zachętę dwóch dzieł Normana Leto. To prace związane są z ideą tzw. brył życiorysu. To wideo „Bryły życiorysu” i rzeźba „Bryła życiorysu narratora filmu Photon”.

– To przykład nowego podejścia w sztuce związanego z wizualizacją baz danych i wykorzystywaniem technik 3D – tłumaczy Zbigniew Sobczuk, prezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Film wykonany w technice animacji 3D to rodzaj audiowizualnego wykładu. Autor wyjaśnia w nim swoją koncepcję „brył życiorysu” – przestrzennych wizualizacji życiorysów konkretnych osób. Program komputerowy interpretuje dane i tak powstaje wirtualna rzeźba, ukazująca w abstrakcyjnej formie kształt ludzkiego życia

Druga praca – rzeźba „Bryła życiorysu narratora filmu Photon” wykonana w technice druku 3D to przykład realizacji koncepcji „brył życiorysu”. Powstała na podstawie fikcyjnych danych fikcyjnego bohatera filmu „Photon”.

Od tygodnia w CSK można też oglądać wystawę „Lekcje z kolekcji. Lubelskie kolekcje poza instytucjami”, na której zobaczymy nigdy wcześniej nie prezentowane publicznie dzieła z prywatnych kolekcji. Na wystawie zobaczymy prace 63 artystów.

– W sumie pokazujemy prawie 120 dzieł z dziesięciu zbiorów, w tym tegoroczne zakupy do kolekcji – dodaje Sobczuk.