"Osobliwości i utopie". Wystawa w lubelskiej Zachęcie

– Wystawa „Osobliwości i utopie” to wynik rozwoju regionalnej kolekcji sztuki współczesnej tworzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych od 2005 r. – podkreśla Piotr Majewski, jeden kuratorów wystawy. – To właśnie charakter tych dzieł - odmienny wobec tradycyjnego i konwencjonalnego ujęcia sztuki, skłania do refleksji nad ich miejscem we współczesnych przemianach kulturowych.

Dlaczego osobliwości? – Ten termin jest zakorzeniony w historii sztuki – tłumaczy Majewski. – Jej praktyce i teorii, jak w również w kolekcjonowaniu.

To właśnie kolekcjonerzy położyli nacisk na unikatowy charakter dzieła sztuki, rozumianego jako kuriozum, tworząc już od XVI wieku „gabinety osobliwości”, które były zapowiedzią przyszłych kolekcji muzealnych. Mimo że obejmowały one przede wszystkim artefakty przyrodnicze, geologiczne, archeologiczne i etnograficzne, to ich zbiorach znajdowały się również obrazy, rzeźby czy oryginalne wytwory rzemiosła artystycznego. – Kolekcja zawsze była nieprzypadkowym zbiorem obiektów – tłumaczy kurator. – Jednym z celów takich działań było i jest dążenie do odsłonięcia specyfiki artefaktów oraz tkwiących w nich śladów niezwykłych idei, wizji, utopii…

Na wystawie znalazły się prace zakupione do lubelskiej kolekcji sztuki współczesnej w 2017 r. Zbiór ten został uzupełniony też o inne prace. – Z myślą, aby zaprezentować szersze spektrum współczesnych kuriozów, dzieł niezwykłych i pobudzających do myślenia – dodaje Majewski.

Twórcy wystawy podkreślają, że nawet jeśli przekonanie, że sztuka może zmieniać świat, jest przejawem artystycznej utopii, to nikt raczej nie zaprzeczy, że daje ona nowe spojrzenie na rzeczywistość. am

„Osobliwości i utopie”, kuratorzy: Piotr Majewski, Zbigniew Sobczuk. Wernisaż w czwartek (14 grudnia) o godz. 18. CSK, pl. Teatralny 1, poziom -1. Wystawa dostępna bezpłatnie do 30 grudnia, od wtorku do niedzieli, w godz. 12-18.