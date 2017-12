Ostatni weekend Picassa w Lublinie

Rekord frekwencyjny pobity! „Pablo Picasso-wizerunek wielokrotny” to ciesząca się największa popularnością wystawa czasowa na zamku. Prace ojca kubizmu w Lublinie można oglądać tylko do niedzieli, 3 grudnia

Do czwartku dzieła Picassa na zamku zobaczyło ok. 18 tys. osób. - Spodziewamy się, że docelowo będzie to 20 tysięcy - mówi Dorota Wawryniuk z Muzeum Lubelskiego. - W ciągu ostatniej godziny na wystawę weszło 200 osób, w związku z tym zdecydowaliśmy o przedłużeniu godzin otwarcia do godziny 20.

W programie ostatniego weekendu także oprowadzenia kuratorskie (piątek, godz. 17; sobota, godz. 10 i 12; niedziela, godz. 10, 12, 17). Piątkowy spacer po wystawie z kuratorem będzie powiązany z projekcją filmu „Tajemnica Picassa” (1956 r., reż. Henri-Georges Clouzot). A w niedzielę o godz. 11 także wykład Marcina Lachowskiego „Pablo Picasso i prymitywizm początku XX wieku”.

- To był wulkan twórczy - mówi dr Andrzej Frejlich, jeden z pięciu kuratorów wystawy „Pablo Picasso-wizerunek wielokrotny” na lubelskim zamku. - Nieustannie próbował nowych technik, nowych wyzwań, rzucał się w obszary dotychczas przez siebie nie wyartykułowane.

Picasso tworzył nieprzerwanie przez całe życie. Pozostawił po sobie około 30 tysięcy dzieł: obrazów, rzeźb i ceramik. Najsłynniejszym jego dziełem jest „Guernica”. Artysta dał też początek kubizmowi - stylowi, który stał się jednym z ważniejszych kierunków modernistycznych pierwszej połowy XX wieku.

- Maluję umyślnie krzywe nosy, gdyż chcę zmusić ludzi, by spojrzeli wreszcie na ten nos. Chcę ich zmusić, by przestali akceptować tylko obrazy harmonijne i piękne kolory - mówił artysta.

Choć najsłynniejszych dzieł ojca kubizmu w Lublinie nie zobaczymy, to tej wystawy przegapiać nie można. Powodów jest co najmniej kilka.

Na dwóch piętrach zamkowego skrzydła zobaczymy prawie 300 prac artysty. To rysunki, grafiki, sztuka użytkowa. - Bardzo mi zależało na ceramice. Tego w Polsce nikt nigdy nie pokazywał - tłumaczy Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego. - A w roku 700-lecia miasta chcieliśmy przygotować coś naprawdę niezwykłego.

Zbiory pochodzą z kolekcji muzealnych (Musee Picasso w Antibes na Lazurowym Wybrzeżu) i prywatnych (srebrne talerze i złote medaliony z USA oraz grafiki i ilustracje książkowe, które są własnością kolekcjonera z Niemiec). Przygotowania do wystawy zajęły kilka miesięcy. Specjalnie na ta okazję powstały półki, ścianki, stoły i specjalne konstrukcje.

To jedna z najważniejszych wystaw w historii lubelskiego zamku. I jedna z najdroższych. Organizację wystawy wsparło m.in. miasto Lublin (100 tys. zł ), a sponsorem strategicznym są Browary Perła.

1-3 grudnia wystawa czynna będzie w godz. 9 -20. Na oprowadzania obowiązują zapisy pod nr tel.: (81) 537 96 82 lub (81) 537 96 62. Bilet wstępu kosztuje 20 zł normalny, 10 zł ulgowy.