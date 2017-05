„Tu mieszkaliśmy. Historia łukowskich Żydów”. Nowa wystawa w Muzeum Regionalnym

„Tu mieszkaliśmy. Historia łukowskich Żydów” to wystawa która na stałe zagości w Muzeum Regionalnym w Łukowie.

– Na ekspozycję złożą się plansze ze zdjęciami, dokumentami i informacjami, jak również obiekty związane z kilkusetletnią obecnością diaspory żydowskiej w grodzie nad Krzną. W otwarciu wystawy wezmą udział potomkowie Żydów łukowskich z Izraela i Francji – mówi dr Krzysztof Czubaszek, historyk pochodzący z Łukowa, który obecnie mieszka w Warszawie. Brał udział w konsultacjach merytorycznych ekspozycji, której wernisaż odbędzie się w sobotę o godz. 18.

Specjalnie na tę okazję dr Czubaszek przygotował dwujęzyczną publikację „Twarze. Fotografie Żydów łukowskich / Faces. The Jews of Łuków in Photographs”, która prezentuje historie i zdjęcia kilku żydowskich rodzin łukowskich oraz dzieje całej żydowskiej społeczności tego miasta.

A Żydzi przybyli do Łukowa w średniowieczu. Na przełomie XIX i XX w. społeczność przeżywała prawdziwy rozkwit. W najlepszym momencie liczyła ponad 8 tys. mieszkańców i stanowiła ok. 2/3 populacji miasta. Jej kres przyniosła II wojna światowa. Prawie wszyscy Żydzi zostali zgładzeni w komorach gazowych Treblinki bądź rozstrzelani na miejscu.

Pochodzący z Łukowa historyk już od dekady stara się przywracać pamięć o łukowskich Żydach. W 2008 r. ukazała się jego książka „Żydzi Łukowa i okolic”, na podstawie której autor uruchomił w 2011 roku stronę internetową www.zydzi.lukow.pl. W 2012 roku, w 70. rocznicę likwidacji łukowskiego getta, Czubaszek ufundował tablicę pamiątkową w miejscu masowych egzekucji Żydów na terenie byłego magistratu. Natomiast dwa lata temu doprowadził do odsłonięcia pomnika, który stanął w obrębie zburzonej w 1944 roku synagogi.