"W deszczu..." - wystawa w Galerii "Przy Bramie"

"W deszczu..." to zbiorowa wystawa członków TPSP w Lublinie. Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury w Lublinie, a całą swoją działalność skupia na krzewieniu wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowaniu kultury plastycznej wśród jego członków a także mieszkańców Lublina.

Galeria TPSP "Przy Bramie" czynna od wtorku do piątku od godz. 11 do 17, w soboty od 11 do 16, w niedziele od 11 do 15. Finisaż wystawy odbędzie się 20 stycznia o godz. 17.