Wernisaż wystawy "Communis – renegocjacje wspólnoty" w Galerii Labirynt

Po wernisażu galeria zaprasza na spotkanie z artystami uczestniczącymi w wystawie. Z kolei w niedzielne południe odbędzie się specjalne kuratorskie oprowadzanie po ekspozycji. Wystawę będzie można zwiedzać do 30 października.



- Ciekawi nas polska rzeczywistość oraz charakterystyczne dla niej napięcie pomiędzy nowoczesnością – rozumianą jako dążenie do emancypacji w oparciu o racjonalne metody – a religią i duchowością, które roszczą sobie prawo do zawłaszczania różnych obszarów życia - twierdzą kuratorzy wystawy: Szymon Maliborski i Łukasz Mojsak. - Tematem wystawy nie są jednak duchowe resztki, postsekularne pozostałości w kraju, w którym ciało kolektywne raczej kieruje się religijnymi emocjami niż wyznacza im miejsce w sferze publicznej przy pomocy racjonalnych argumentów. Interesują nas strategie artystek i artystów, którzy w obecnych realiach starają się wypracować język współpracy z tak pojętą wspólnotą - dodają.



"Communis" jest wystawą zbiorową, podczas której będzie można podziwiać prace takich artystów, jak: Paweł Althamer, Przemysław Branas, Hubert Czerepok, Michał Dobrucki, Inicjatywa Pracownicza, Ada Karczmarczyk, Milena Korolczuk, KwieKulik, Małgorzata Malinowska/Kocur, Maria Olbrychtowicz, Zygmunt Piotrowski, Alicja Rogalska, Rozdzielczość Chleba, Daniel Rycharski, Jana Shostak, Łukasz Surowiec, Jerzy Bohdan Szumczyk, Stach Szumski, Piotr Wysocki.



Wstęp wolny.



Otwarcie wystawy oraz spotkanie z artystami: 17.09.2016, godz. 17

Kuratorskie oprowadzanie po wystawie: 18.09.2016, godz. 12

Wystawa czynna do 30.10.2016 (wt.-niedz., godz. 12-19)